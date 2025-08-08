Fiscalía de La Paz desvinculó a Angélica Sosa del caso ‘ítems fantasmas’, reporta su abogado

Fuente: Unitel

La Fiscalía Departamental de La Paz resolvió desvincular a la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, del caso denominado ‘ítems fantasmas’, según reflejó su abogado, Arturo Heredia, la tarde de este viernes en contacto con UNITEL.

“Fue una resolución dictada por la Fiscalía de La Paz, se determinó que ella no era responsable de los hechos que se le acusaban”, indicó Heredia al advertir que esta causa era la base del resto de los procesos abiertos en contra de la exautoridad.

Heredia sostuvo que este caso fue abierto por la misma Alcaldía cruceña en La Paz, con el fin de evitar su liberación, pero tras la determinación, la defensa de Sosa apunta a que la Fiscalía de Santa Cruz también retire la acusación, argumentando que se trata de una cuestión de economía procesal y coherencia institucional.

