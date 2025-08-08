Fiscalía de La Paz desvinculó a Angélica Sosa del caso ‘ítems fantasmas’, reporta su abogado

Fiscalía de La Paz desvinculó a Angélica Sosa del caso ‘ítems fantasmas’, reporta su abogadoCategorías SeguridadEtiquetas 08/08/2025 El abogado de la exalcaldesa cruceña explicó que la Alcaldía cruceña también abrió el proceso en La Paz y consideró que ya no hay razón para seguir con el juicio, apuntando a que la Fiscalía cruceña también retire la acusación. Angélica Sosa es exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra (Captura de video: Expreso Metropolitano) Fuente: Unitel La Fiscalía Departamental de La Paz resolvió desvincular a la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, del caso denominado ‘ítems fantasmas’, según reflejó su abogado, Arturo Heredia, la tarde de este viernes en contacto con UNITEL. eju.tv “Fue una resolución dictada por la Fiscalía de La Paz, se determinó que ella no era responsable de los hechos que se le acusaban”, indicó Heredia al advertir que esta causa era la base del resto de los procesos abiertos en contra de la exautoridad. Heredia sostuvo que este caso fue abierto por la misma Alcaldía cruceña en La Paz, con el fin de evitar su liberación, pero tras la determinación, la defensa de Sosa apunta a que la Fiscalía de Santa Cruz también retire la acusación, argumentando que se trata de una cuestión de economía procesal y coherencia institucional. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Por hidalguía el Ministerio Público debería retirar la acusación, la tuvieron presa dos años y no hay responsabilidad. Todos estos procesos fueron armados al estilo de los masistas que metieron tantos presos con procesos armados”, apuntó el jurista. El caso ‘ítems fantasmas’ fue revelado a fines de 2021, denuncia que señala que la comuna cruceña supuestamente pagó sueldos a personas que no cumplían funciones, desviando recursos municipales, los cuales retornaban a los presuntos gestores de este esquema. La exalcaldesa, por su parte, se pronunció tras conocerse la decisión fiscal. “Yo estoy contenta y lo que puedo expresar es que a nadie más le pase una cosa así. No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, manifestó en entrevista con el medio Expreso Metropolitano. “Tanto la Fiscalía de La Paz como el IDIF me declaran inocente y absuelta en este caso”, dijo Sosa al recordar que también fue apartada de otros procesos como el caso BTR.