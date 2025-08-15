Fiscalía investiga camión con más de 103 kilos de marihuana camuflada en material de construcción en la carretera Riberalta – Australia

El Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas, informó que, durante un patrullaje de rutina en la carretera Riberalta – Australia, un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana permitió el hallazgo de un camión que transportaba paquetes de marihuana camuflados entre materiales de construcción. La intervención fue dirigida por la Fiscalía de Sustancias Controladas de Riberalta.

“El operativo se realizó como parte de los controles habituales. Se logró secuestrar una sustancia controlada que, tras la prueba de campo, dio resultado positivo para 103 Kilos y 875 gramos de marihuana. También se incautó el vehículo en el que era transportada, el cual fue encontrado abandonado y sin placas”, señaló Balderas.

Por su parte, el Fiscal del caso, Stevens Andrei Herrera, detalló que el hecho ocurrió, aproximadamente, a horas 17:15, cuando los efectivos se encontraban realizando patrullajes y control de vehículos en ambos sentidos de circulación. Al ingresar por un camino lateral con dirección al río, observaron un vehículo tipo camión, color blanco con verde, sin placa de control, en estado de abandono y sin ocupantes, a unos cinco kilómetros de la carretera principal.

Tras un rastrillaje por la zona sin encontrar personas cerca, se procedió a la revisión del vehículo, donde se hallaron paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva beige, ocultos debajo de materiales de construcción (ladrillos y yeso). La sustancia fue sometida a prueba de campo, la cual dio resultado positivo para marihuana.