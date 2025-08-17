Fiscalía registra 46 denuncias durante jornada electoral, pero destaca ambiente de tranquilidad

El fiscal general confirmó que se tuvo conocimiento de agresiones contra algunos candidatos, sin mayores consecuencias.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este domingo que la jornada electoral se desarrolla en un ambiente de relativa tranquilidad, aunque se registraron 46 denuncias por delitos ordinarios en distintos puntos del país y hasta el momento no se formalizaron denuncias específicas por delitos electorales.

“Se han puesto a conocimiento de la Fiscalía 46 denuncias dentro de los delitos ordinarios. Dentro de lo que son delitos electorales, todavía formalizadas no se tienen”, señaló Mariaca en contacto con la prensa tras emitir su voto en la ciudad de Santa Cruz.

También confirmó que se tuvo conocimiento de agresiones contra algunos candidatos, sin mayores consecuencias.

Ante esta situación, explicó que cada caso será evaluado por los fiscales asignados, en coordinación con sus equipos técnicos y legales.

“Ya serán ellos quienes, con su equipo técnico y legal, determinarán si corresponde o no realizar cualquier denuncia”, explicó.

Señaló que más de 400 fiscales están desplegados y en alerta para atender cualquier eventualidad, tanto en el ámbito penal como en el electoral.

Mariaca resaltó también la normalidad del proceso electoral en el eje troncal.

“He hablado con el Fiscal Departamental de La Paz, sin novedad; con el Fiscal Departamental de Cochabamba, que ha informado sobre algunos incidentes en provincias, pero nada que haya pasado a mayores. En Santa Cruz también una jornada tranquila”, resaltó.

