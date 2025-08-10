Fueron a sofocar un incendio y encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición

Fuente: Unitel

Durante un incendio de pastizales en la zona de cañaverales, entre el sexto y séptimo anillo de la zona sur este de Santa Cruz de la Sierra, vecinos y bomberos descubrieron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, informó el paramédico Jim Najera.

La División Homicidios de la Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladaron a la morgue para que se realice la autopsia de ley.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Enrique Garnica, bombero de Rescate Urbano, indicó que acudieron a sofocar las llamas y de forma fortuita, cuando realizaban los trabajos, junto a los vecinos, hallaron el cuerpo dentro de un canal de drenaje.

De acuerdo a las imágenes compartidas por bomberos, el cuerpo no fue alcanzado por las llamas y estaba rodeado por tierra.

El hallazgo ha generado alarma entre los vecinos y se aguarda un informe de las autoridades de la Policía sobre los análisis que se realizarán para identificar a la víctima y esclarecer las causas en las que falleció.