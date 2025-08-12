Fuerzas políticas que no logren 3% de votos perderán su personería de inmediato, señala vocal Ávila

Las organizaciones políticas o alianzas que no alcancen el 3% de los votos válidos en las elecciones de este domingo 17 de agosto perderán su personería jurídica de forma inmediata, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

“La norma indica que pierde su personería jurídica y, a diferencia de otros procesos electorales, ahora lo vamos a cumplir en el mismo acto”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Ávila explicó que una vez se tenga el acta de cómputo final y se verifique que una organización no alcanzó el porcentaje exigido, se aplicará la sanción de forma inmediata.

