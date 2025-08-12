Fuerzas políticas que no logren 3% de votos perderán su personería de inmediato, señala vocal Ávila

Fuerzas políticas que no logren 3% de votos perderán su personería de inmediato, señala vocal ÁvilaCategorías PolíticaEtiquetas 12/08/2025 “La norma indica que pierde su personería jurídica y, a diferencia de otros procesos electorales, ahora lo vamos a cumplir en el mismo acto”, señaló la autoridad electoral. [Foto: ABI] / Las elecciones están fijadas para este 17 de agosto. Fuente: Unitel.bo Las organizaciones políticas o alianzas que no alcancen el 3% de los votos válidos en las elecciones de este domingo 17 de agosto perderán su personería jurídica de forma inmediata, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. “La norma indica que pierde su personería jurídica y, a diferencia de otros procesos electorales, ahora lo vamos a cumplir en el mismo acto”, señaló la autoridad en conferencia de prensa. eju.tv Ávila explicó que una vez se tenga el acta de cómputo final y se verifique que una organización no alcanzó el porcentaje exigido, se aplicará la sanción de forma inmediata. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En referencia a posibles retiros de candidaturas a último momento, Ávila recordó que en 2020 hubo organizaciones que lo hicieron hasta una semana antes de las elecciones, reconociendo que existe un vacío en la norma y es un derecho que tienen los ciudadanos. Sustituciones a última hora El vocal indicó que, aunque ya no hay tiempo para nuevas inscripciones, todavía hay plazos para sustituciones, siendo el plazo fatal este 12 de agosto. Respecto a la habilitación de candidatos sustituidos, explicó que no basta con inscribirlos, sino que deben superar una revisión legal. “Para que esté habilitado tiene que pasar un filtro constitucional y legal. Si cumplen los requisitos serán habilitados y si no cumplen serán inhabilitados”, indicó el vocal al agregar que las carpetas serán evaluadas con detalle.