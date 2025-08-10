Gobernación cruceña culmina el «X Encuentro de mujeres indígenas» en Alto Paraguá

Pronunciamiento. Las mujeres indígenas demandan atención en salud, seguridad jurídica y apoyo a la producción, entre otros.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Alto Paraguá, 10 de agosto de 2025.- A solicitud de la comunidad Candelaria, en la zona de Alto Paraguá (Distrito 8), del municipio de San Ignacio de Velasco, la Gobernación cruceña llevó a cabo el «X Encuentro de Mujeres Chiquitanas», que culminó hoy.

Lidia Mayser, directora departamental de Género, afirmó que en la oportunidad se elaboró el acta respectiva, y se hizo un pronunciamiento en el cual las mujeres demandan atención de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Se centraron específicamente en pedir apoyo en servicios médicos, en seguridad jurídica de sus tierras ante los avasallamientos, en producción y en políticas contra la violencia de género.

Este pronunciamiento se hará oficial para que la ciudadanía conozca la situación actual de las mujeres indígenas.

Mayser destacó el apoyo de otras instituciones para el desarrollo de esta actividad, que en coordinación con las direcciones de la Gobernacion se trabajará en base a dichas demandas.

La autoridad adelantó que el próximo 11 de octubre se realizará el XI encuentro.