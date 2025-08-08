Gobernador de La Paz dice que Andrónico “fracasó” y cree que el balotaje se definirá “entre derechas”Categorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 08/08/2025 En criterio de la autoridad departamental, Andrónico Rodríguez “fracasó” en su intento de canalizar el voto de evista y del fraccionado Movimiento Al Socialismo (MAS) en su primera incursión en el ruedo electoral sin el respaldo de Evo Morales. [Foto: UNITEL] / El gobernador de La Paz, Santos Quispe.Fuente: Unitel eju.tv El gobernador de La Paz, Santos Quispe, se refirió a los comicios presidenciales del 17 de agosto y, en ese contexto, avizoró una derrota del denominado bloque popular del que son parte Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo Del Castillo (MAS) y Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo). => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En criterio de la autoridad departamental, Rodríguez “fracasó” en su intento de canalizar el voto de evista y del fraccionado Movimiento Al Socialismo (MAS) en su primera incursión en el ruedo electoral sin el respaldo de su mentor, Evo Morales. El gobernador paceño consideró que Rodríguez “ha fracasado” por varios factores, entre ellos la participación de Mariana Prado, su acompañante de fórmula, quien -en su juicio- le resta respaldo. Para Quispe, las elecciones presidenciales se definirán en segunda vuelta “entre derechas”. “Creo que va a entrar nomás la derecha, pues va a haber la segunda vuelta pero ya no va a ser de izquierda y derecha, van a ir las dos derechas, las cuales van a la segunda vuelta (sic)”, dijo Quispe este viernes en una improvisa rueda de prensa, reportó Erbol.