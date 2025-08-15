Gobierno declaró emergencia nacional por contaminación minera hace dos días sin comunicarlo

Pese a la situación de emergencia nacional, ninguna autoridad del Ejecutivo salió a comunicar la preocupante situación de contaminación que vive el país, que obligó a emitir esa declaratoria.

Fuente: ANF

El Gobierno declaró emergencia nacional por contaminación ambiental producto de la actividad minera en Oruro. La declaratoria fue emitida mediante el Decreto Supremo (DS) 5442 del 13 de agosto, pero ninguna autoridad salió a comunicar el estatus de alerta.

“Se declara Situación de Emergencia Nacional por contaminación ambiental, producto de la actividad minera y otras, en la Subcuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora del Departamento de Oruro, que afectan al medio ambiente y a su población”, dice el artículo 2 de la norma.

El DS sólo contiene dos artículos, en el primero justifica la decisión argumentando que existe la finalidad de proteger el medioambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la contaminación ambiental.

Los canales oficiales de los ministerios de Medio Ambiente y Aguas, Minería, Presidencia y Salud no ofrecieron ninguna información al respecto. Tampoco se evidencia algún comunicado relacionado con el tema en el Viceministerio de Comunicación.

La emergencia nacional fue dictada a cuatro días de las elecciones presidenciales.