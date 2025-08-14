Gobierno destaca despliegue policial con más de 25.000 efectivos para garantizar seguridad en elecciones nacionales

Fuente: ABI/Cadena A

“Queremos destacar este desplazamiento histórico por parte de nuestra Policía Boliviana. Tenemos aproximadamente 38.000 efectivos de la Policía Boliviana, quiere decir que el 100% va a ser acuartelado el día 17 de agosto conforme lo establece la normativa”, sostuvo Ríos en conferencia de prensa.

Explicó que, de los 38.000 efectivos policiales del país, 25.044 se concentrarán en la custodia del material electoral, la vigilancia en los recintos de votación y la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. El resto continuará prestando servicios ordinarios.

El operativo de seguridad se enmarca en el inicio del Auto de Buen Gobierno en todo el territorio nacional, que comenzará a regir desde las 00h00 del viernes.

Ríos aseguró que la Policía está preparada para ejecutar todas las operaciones previstas, tanto en el marco del Auto de Buen Gobierno como en los actos postelectorales, incluyendo el resguardo de los centros de cómputo a nivel nacional.

“Vamos a estar con personal policial de civil brindando los distintos informes en función de algunas alteraciones o conflictos, posibles conflictos que se puedan suscitar”, precisó.

También destacó la coordinación con misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, subrayó la inédita coordinación entre el Órgano Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), liderado por su presidente Óscar Hassenteufel.

“Es la primera vez que se tiene una relación constante y estrecha con el Órgano Electoral. Lo que se pretende es entregar la democracia de manera ordenada y democrática, sin ninguna prórroga”, aseguró.

En relación con posibles movilizaciones anunciadas, Ríos informó que se identificaron zonas sensibles, donde se reforzó la presencia policial con personal uniformado y de civil, para prevenir cualquier alteración del orden.

El ministro también señaló que la Policía mantiene una presencia activa en el Trópico de Cochabamba, con refuerzos desplegados desde el Comando General para garantizar la seguridad en esa región.

GMM/Afbs