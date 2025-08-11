Gobierno garantiza desarrollo de elecciones en el exterior y refuerza seguridad en el Trópico de Cochabamba

Asegura que existe una excelente coordinación con los países donde se sufragará.

Fuente: ATB

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó que el Gobierno ha tomado las previsiones necesarias para asegurar el desarrollo regular de las elecciones generales en el extranjero.

Aguilera informó que la Policía Boliviana se encuentra en estado de acuartelamiento, como parte del plan de seguridad electoral, y que un contingente de efectivos será desplazado al Trópico de Cochabamba con el objetivo de reforzar el resguardo durante la jornada de votación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«La Policía se acuartelará a partir del 16 de agosto y efectivos se trasladarán en áreas del Chapare, donde seis comunidades expresaron su desacuerdo en participar de las elecciones, por ello, se reforzará la seguridad», aseguró la autoridad.