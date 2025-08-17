González Urrutia sobre las elecciones en Bolivia: “América Latina está atenta”

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió a la jornada electoral de Bolivia, calificándola como un momento decisivo para el futuro del país y para la democracia en América Latina.
Fuente: Infobae
González Urrutia expresó que América Latina observa con atención este proceso, ya que cada elección libre contribuye a la paz y la integración regional. Según sus palabras, la soberanía se fundamenta en la voluntad de los pueblos y ese principio resulta esencial para la convivencia democrática.
“América Latina entera está atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones”, escribió en sus redes sociales el diplomático venezolano que se encuentra exiliado en España por la persecución de la dictadura de Maduro.
El mandatario electo reafirmó el compromiso de su país con la transparencia electoral, la paz entre las naciones y el derecho de los ciudadanos a decidir en libertad. La defensa de unas elecciones transparentes y el respeto a la autodeterminación de los pueblos se mantienen como ejes centrales de su mensaje sobre la situación en Bolivia.