“Gracias Bolivia, gracias paceños por haber aguantado”, expresa el alcalde Arias

"Gracias Bolivia, gracias paceños por haber aguantado", expresa el alcalde AriasCategorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 17/08/2025 El burgomaestre paceño acudió al reciento electoral la zona sur de la ciudad de La Paz cerca de las 11:00 para emitir su voto. [Foto: Juan Carlos Barrionuevo – UNITEL] / Iván Arias, alcalde de La PazFuente: Unitel eju.tv Cerca de las 11:00 de este domingo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, acudió hasta su recinto electoral para cumplir con su deber ciudadano y participar de las elecciones generales donde se elegirá al nuevo presidente, vicepresidente y legisladores nacionales. La autoridad edil habló con los medios luego de emitir su voto y afirmó que recomendaron a la población acudir a las urnas temprano debido a que hay una amenaza de lluvia en la ciudad. El burgomaestre además, aprovechó para "agradecer" a la población por "aguantar" la difícil situación por la que atraviesa el país y que ya es tiempo de un cambio. "Lo que cuenta es el voto de los ciudadanos. Gracias Bolivia, gracias paceños por haber aguantado la subida de los precios, las colas y haber decidido decir su palabra en las elecciones, haber aguantado este momento tan histórico para todos, así que a votar todos y que ya el veredicto que salga esta noche todos lo aceptemos todos lo respetemos", manifestó. Asimismo, Arias fue captado dejando su celular antes de ingresar a emitir su voto, por lo que la autoridad afirma que lo hizo porque es lo correcto. "He agradecido que el presidente de mesa me pida dejar mi celular y eh dejado mi celular porque creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, que no haya presión sobre el voto, el pedido que hicimos al Tribunal Electoral fue escuchado, y hoy podemos votar en libertad y conciencia todos", agregó. El alcalde paceño emitió su voto en el colegio en el Franco Boliviano de la zona de Achumani, al sur de la ciudad.