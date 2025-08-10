Guabirá quiere seguir de racha ante un Aurora necesitado

Los azucareros no pierden desde hace dos partidos y buscarán su segunda victoria al hilo ante un herido Aurora. El duelo se jugará en Cochabamba desde las 19:30. En Oruro, GV San José e Independiente se enfrentarán desde las 15:00.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Guabirá quiere reafirmar su levantada y lo intentará este domingo frente a Aurora, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, desde las 19:30. El azucarero, que recientemente presentó a Marcelo Straccia como nuevo director técnico, debutó con una goleada 3-0 sobre Universitario de Vinto y ahora buscará sumar de visitante para seguir escalando en la tabla.

El conjunto de Montero llega motivado por el cambio de timón. Straccia, de nacionalidad argentina, ha impuesto una propuesta ofensiva que dio resultado inmediato en su estreno. Ahora, el reto será mantener ese rendimiento fuera de casa, ante un rival urgido de puntos.

La única baja confirmada en el plantel azucarero es la de Nicolás Massakoni, expulsado en el anterior encuentro, quien deberá cumplir un partido de suspensión. Aun así, el equipo mantiene su estructura base y confía en su principal figura, el brasileño Rafinha, conductor de juego y pieza clave en la generación ofensiva.

Junto a Rafinha, Gustavo Peredo y Gastón Rodríguez se perfilan como las cartas de ataque más peligrosas. Ambos han mostrado desequilibrio y capacidad de resolución en los últimos partidos, y serán fundamentales para intentar doblegar a la defensa del equipo valluno.

Aurora, por su parte, atraviesa un panorama delicado. Comenzó la temporada con -33 puntos debido a la sanción por el “Caso Montaño” y, aunque ha logrado reducir la diferencia a -14, sigue comprometido con la zona de descenso. El margen de error es mínimo y cada partido es prácticamente una final.

En el segundo semestre, la directiva del Equipo del Pueblo incorporó a siete refuerzos con el objetivo de mejorar el rendimiento y evitar la pérdida de la categoría. Sin embargo, la presión y la urgencia de resultados podrían jugar en contra si no logran sumar de inmediato.

El duelo entre Guabirá y Aurora promete ser intenso: los azucareros en busca de consolidar su levantada y los celestes cochabambinos luchando por sobrevivir en la máxima categoría. El Félix Capriles será testigo de un choque de realidades opuestas, pero con la misma necesidad de victoria.

La jornada dominical se abrirá en Oruro, donde GV San José recibirá a Independiente desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez. Los orureños quieren mantenerse en zona de clasificación a torneos internacionales, mientras que los capitalinos buscarán sumar para alejarse de la zona roja del descenso.