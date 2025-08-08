GV San José apuesta por Federico Andrada hasta 2026

El Club GV San José oficializó la incorporación del delantero argentino Federico Oscar Andrada, quien vestirá por primera vez la camiseta del equipo orureño y debutará en el fútbol boliviano. La presentación se realizó el jueves por la noche en la sala de conferencias de la Clínica Natividad.

Fuente: https://lapatria.bo

TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Andrada, centrodelantero de formación en River Plate, ha tenido una carrera extensa que lo llevó por clubes de Argentina, Francia, Italia, Chile, España, Uruguay, Ecuador y Luxemburgo. Su llegada a Bolivia suma un nuevo capítulo a su recorrido profesional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

CONTRATO HASTA DICIEMBRE DE 2026

El vínculo entre el jugador y GV San José se extenderá hasta finales de 2026, lo que representa una apuesta firme del club por su aporte a mediano plazo. Desde su arribo a Oruro el pasado domingo, Andrada ya acumula cuatro jornadas de entrenamiento y destacó la buena acogida del plantel.

BAJO LAS ÓRDENES DE EDUARDO VILLEGAS

El delantero trabaja para alcanzar el ritmo físico y futbolístico que exige el cuerpo técnico. Su habilitación ya fue gestionada, y podría estar disponible para el próximo partido, dependiendo de la decisión del entrenador.

GV San José cerró el libro de pases con varias incorporaciones que fortalecen su plantilla:

La dirigencia confía en que la experiencia internacional de estos jugadores será clave para conformar un equipo competitivo con aspiraciones internacionales.

PRÓXIMO PARTIDO EN CASA

Este viernes por la mañana, el equipo entrenará en el estadio “Jesús Bermúdez”, donde el domingo a las 15:00 horas recibirá a Independiente. La expectativa de la hinchada es alta, y se espera una gran asistencia para apoyar al equipo en este nuevo desafío.