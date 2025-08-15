Habilitan venta y canje del billete y monedas del Bicentenario en agencias del Banco Unión en todo el país

Con la atención en estos puntos de venta a nivel nacional, el Ente Emisor facilitará el acceso de la población al billete y monedas elaboradas en homenaje a los 200 años de la fundación de Bolivia.

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que, a partir de este sábado 16 de agosto DE 2025, y con el fin de atender la gran demanda del billete y las monedas conmemorativas del Bicentenario, se habilitarán agencias del Banco Unión (BUN) en todas las capitales departamentales y la ciudad de El Alto para la venta y canje de este material numismático y monetario.

Con la atención en estos puntos de venta a nivel nacional, el Ente Emisor facilitará el acceso de la población al billete y monedas elaboradas en homenaje a los 200 años de la fundación de Bolivia como Estado independiente y soberano.

Las agencias del Banco Unión habilitadas son:

REGIONAL PUNTO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN

La Paz, Agencia El Alto, Calle 1, N°1 entre la Calle Franco Valle y Avenida Jorge Carrasco, zona 12 de Octubre.

Santa Cruz, Agencia Cuellar Calle Cuellar n° 271.

Cochabamba, Agencia Plaza Sucre Calle Bolívar n° 1033, Plaza Sucre.

Beni, Agencia Servicio de Corresponsalía y Pago al Sector Publico, Agencia Trinidad Calle Cochabamba n° 118.

Chuquisaca, Sucursal Chuquisaca, Avenida German Mendoza n° 1481, entre calles Destacamento 130 y 29 de septiembre, Sucre.

Tarija, Sucursal Tarija Calle General Trigo n° 650 entre Calles Ingavi y Madrid.

Oruro, Sucursal Oruro Calle Montesinos n° 298 esquina Pagador.

Pando, Sucursal Pando Calle Miguel Becerra s/n, esquina

Potosí, Agencia Villa Imperial, Calle Sucre s/n Esquina Calle Matos.

En la ciudad de La Paz la venta y canje del material monetario conmemorativo continuará en las cajas del BCB.

En todos estos puntos de venta, la población podrá adquirir una de cada pieza conmemorativa y realizar el canje de la moneda de Bs2 de curso legal que no tiene costo adicional.

Es importante recordar que, con valor numismático, el billete conmemorativo tiene un costo de Bs50 que se mantendrá hasta el 31 de agosto; a partir del 1 de septiembre será de Bs70. Asimismo, el precio de las monedas de oro y plata fluctúa diariamente de acuerdo con la cotización internacional de los metales preciosos.