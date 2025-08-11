¿Habrá vuelos el día de elecciones? Obras Públicas lo explica

El ministro Édgar Montaño explicó que el TSE autorizó la operación de vuelos internacionales y de emergencia. Están prohibidos los vuelos nacionales. Gobernaciones emitirán esta semana las prohibiciones.

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los vuelos internacionales y de emergencia operarán con normalidad del domingo 17 de agosto, día de las elecciones, según instrucción del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

En cambio, el transporte aéreo nacional no operará esa jornada.

“Son vuelos internacionales que no se pueden paralizar; entonces, va a haber personal operando los aeropuertos, pero principalmente atendiendo los vuelos internacionales y los vuelos de emergencia”, dijo Montaño a los medios de comunicación.

Explicó que el TSE otorgó permiso para los vuelos internacionales; sin embargo, no operarán los vuelos nacionales durante la jornada electoral del próximo domingo.

“El Tribunal Supremo Electoral ha dado permiso a los vuelos internacionales para que puedan llegar todas aquellas personas, sean bolivianos o extranjeros, y puedan circular y, si es que es necesario puedan ir a emitir su voto”, remarcó.

Auto de Buen Gobierno

Tampoco habrá autorización para el transporte terrestre y lacustre según el auto de buen gobierno que darán a conocer las gobernaciones del país durante esta semana.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este lunes que se prevé similares restricciones a las de anteriores procesos electorales.

Por ejemplo, la suspensión del servicio de transporte por cable Mi Teleférico, además del transporte terrestre, ferroviario, lacustre y aéreo.

De acuerdo con los datos oficiales, en las elecciones del 17 de agosto, los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente del país, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.

Para estas elecciones, están habilitados 7.937.138 ciudadanos: 7.567.207 en Bolivia y 369.931 en 22 países del exterior.