Hallan cocaína camuflada en chalecos antibalas, estaban ocultos en un camión

El hallazgo se produjo en la carretera entre Cochabamba y Oruro, durante un operativo rutinario de la Felcn. El conductor y su acompañante fueron aprehendidos

Pedro Silva

Fuente: Unitel

La Policía aprehendió a dos sujetos luego de que fueron sorprendidos transportando en un camión, cocaína que se encontraba camuflada al interior de chalecos antibalas. El hecho se suscitó en la carretera que une Cochabamba con Oruro, a la altura de Pirque.

Según el informe, el hecho se registró durante un operativo por parte de la Policía donde retuvieron a un vehículo para realizar un control rutinario.

Sin embargo, en medio de la intervención tanto el conductor como su acompañante mostraron nerviosismo, lo cual levantó sospechas de los efectivos por lo que decidieron revisar el motorizado logrando así detectar un compartimento prefabricado, conocido como macaco.

[Foto: Pedro Silva – UNITEL] / Chalecos tenían cocaína camuflada en su interior

“Al realizar la revisión más minuciosa logran encontrar una estructura alterada en el vehículo. Se observa en el interior dolosamente y hábilmente camuflado chalecos, aparentemente antibalas, se encontraron partículas residuales de sustancias controladas”, dijo el coronel Jimmy Quiroga, director de la Felcn.