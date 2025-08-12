Hallan cocaína camuflada en chalecos antibalas, estaban ocultos en un camión

El hallazgo se produjo en la carretera entre Cochabamba y Oruro, durante un operativo rutinario de la Felcn. El conductor y su acompañante fueron aprehendidos
Pedro Silva
Fuente: Unitel
La Policía aprehendió a dos sujetos luego de que fueron sorprendidos transportando en un camión, cocaína que se encontraba camuflada al interior de chalecos antibalas. El hecho se suscitó en la carretera que une Cochabamba con Oruro, a la altura de Pirque.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según el informe, el hecho se registró durante un operativo por parte de la Policía donde retuvieron a un vehículo para realizar un control rutinario.
Sin embargo, en medio de la intervención tanto el conductor como su acompañante mostraron nerviosismo, lo cual levantó sospechas de los efectivos por lo que decidieron revisar el motorizado logrando así detectar un compartimento prefabricado, conocido como macaco.
[Foto: Pedro Silva – UNITEL] / Chalecos tenían cocaína camuflada en su interior
“Al realizar la revisión más minuciosa logran encontrar una estructura alterada en el vehículo. Se observa en el interior dolosamente y hábilmente camuflado chalecos, aparentemente antibalas, se encontraron partículas residuales de sustancias controladas”, dijo el coronel Jimmy Quiroga, director de la Felcn.
Se conoce que tras encontrar dicho compartimiento, los sujetos fueron retenidos y procedieron a trasladar el vehículo de alto tonelaje hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico donde finalmente detectaron los chalecos los cuales tenían droga camuflada en su interior.
Ambos sujetos fueron aprehendidos y remitidos demitidos al Ministerio Público quien investiga el hecho como tráfico de sustancias controladas. “Se procede a la aprehensión de los del señor Gonzalo S.P. y Juvenal M.H.”, agregó.
Tanto el camión, los chalecos y la droga quedaron secuestrados y ahora serán utilizados como evidencia para el proceso contra los acusados.