Hijo de Camacho denuncia amenaza de motín en Chonchocoro

Pide garantías al Gobierno para preservar la vida del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

eju.tv

El hijo del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció a través de sus redes sociales que existiría riesgo de un motín en el penal de Chonchocoro este domingo 17 de agosto de jornada electoral, lo que pondría en grave peligro la vida de su padre, actualmente recluido en ese centro penitenciario.

“Responsabilizo al Gobierno y a Régimen Penitenciario de cualquier daño que pueda sufrir. Ellos tienen la obligación de garantizar su seguridad y su vida”, escribió en su publicación.

El familiar de la autoridad departamental señaló que la situación carcelaria “ha excedido la política” y pidió garantías inmediatas para proteger la integridad de Camacho.