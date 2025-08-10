Horóscopo de hoy, 10 de agosto: estas son las revelaciones de este domingo

La mejor forma de finalizar la semana es con las predicciones de hoy en el horóscopo del domingo de la experta Josie Diez Canseco.

Fuente: Colombia.com

Este domingo, 10 de agosto, conocerás cómo cerrará una nueva semana para ti, según el signo del zodiaco que rige tu vida, gracias a las habilidades de una experta.

Se trata de Josie Diez Canseco, quien revela sus más impactantes predicciones para ti, en su más reciente horóscopo, el cual compartimos hoy contigo.

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Hoy te divertirás mucho con alguien que conocerás, su conversación será amena. Los momentos que pasaras al lado de tus seres queridos te reconfortaran. Número para la buena racha: 1.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: No tienes claro el rumbo que quieres darle a tu vida afectiva, estarás rodeado de oportunidades. Podrás disfrutar de la armonía y felicidad al lado de las personas que amas. Número para la buena racha: 22.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Día de diversión que podrían llegar a los excesos y causarte problemas con el ser amado. Estás actuando de una manera egoísta, reflexiona y cambia de actitud. Número para la buena racha: 15.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Tu personalidad pausada te permitirá suavizar las tensiones que surgirán entre tus amistades. El horóscopo revela que podrás disfrutar de un paseo al aire libre, y te relajarás. Número para la buena racha: 6.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Tus emociones serán inestables y tus reacciones exageradas ante cualquier circunstancia. Tus planes se verán afectados por inconvenientes inesperados. Número para la buena racha: 11.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: Día de mucha unión, el ser amado y tus seres queridos serán el centro de tu atención. Evita hacer comentarios en doble sentido, ya que podrían malinterpretarse. Número para la buena racha: 4.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Etapa de estabilidad sentimental que te permite apreciar y disfrutar de lo bueno que te rodea. Tus excelentes relaciones con familiares harán un día reconfortante para ti. Número para la buena racha: 10.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Analizarás tu vida afectiva, reconocerás que tu humor irritable provoca discusiones. Aprovecharás este día para hacer algo que habías dejado pendiente. Número para la buena racha: 6.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: No te sentirás atraído por la diversión y preferirás el descanso y tener más tiempo para ti. Te darás tiempo para hacer un viaje corto al lado de tu familia. Número para la buena racha: 16.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Vivirás acontecimientos que te sorprenderán y te harán muy feliz. Este será un domingo donde se reunirá toda la familia y la pasarás bien. Número para la buena racha: 12.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Cuida tus palabras el día de hoy, un problema familiar podría provocar discusiones. El ser amado te hará pasar momentos inolvidables. Número para la buena racha: 7.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Tu estado de ánimo será cambiante, pasarás de la alegría a la tristeza y malhumor con facilidad. Aprovecharás para reencontrarte con familiares que no veías hace mucho tiempo. Número para la buena racha: 3.

Fuente: Colombia.com