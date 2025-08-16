Horóscopo de hoy, 16 de agosto: predicciones del sábado para cada signo del zodiaco

¿Cómo iniciará tu fin de semana? El horóscopo de Josie Diez Canseco te dará la respuesta; te compartimos sus predicciones del sábado, 16 de agosto.

Conoce lo que dice la experta Josie Diez Canseco sobre lo que te depara el destino, pues esos detalles podrías encontrarlos en su más reciente horóscopo. Precisamente, a continuación, compartimos contigo sus predicciones más recientes, más específicamente para este sábado, 16 de agosto.

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Hoy te confirmarán un viaje que te separará momentáneamente del ser amado. Tendrás una idea genial para solucionar tu problema de vivienda. Número para la buena racha: 5.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Estás viviendo una etapa feliz, tu bienestar se reflejará en la alegría que transmitirás. Las inversiones con amistades te han dado buenos resultados, acepta esa propuesta. Número para la buena racha: 13.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: No te resistirás a la tentación de vivir una aventura, hoy te olvidarás de preocupaciones. No aceptes todo lo que te proponen para salir del estancamiento económico. Número para la buena racha: 15.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: La mala experiencia que te ha tocado vivir ya es parte del pasado. Habrá cambios en el proyecto en el que estás trabajando, demostrarás a los que confían en ti tu gran capacidad. Número para la buena racha: 11.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Eres un excelente consejero, pero no encuentras soluciones para tus propios problemas. Pondrás en orden tu economía, los reajustes que harás significarán un gran ahorro. Número para la buena racha: 19.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: Recuperarás tu tranquilidad, dejarás de discutir por detalles sin importancia, según el horóscopo de hoy. Tu buen ánimo te llenará de energías, se presentarán oportunidades a las que le sacarás provecho. Número para la buena racha: 2.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Estarás susceptible y poco comunicativo, el ser amado te comprenderá. Las circunstancias te favorecerán y lograrás ser parte del proyecto que te interesa. Número para la buena racha: 21.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Le pondrás un límite a las interferencias de familiares y amigos en tu vida sentimental. Las inversiones no están bien aspectadas, debes actuar con cautela y prudencia. Número para la buena racha: 6.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Hoy te olvidarás de ti mismo para dedicarle tu atención al ser amado en momentos difíciles. Evita opinar sobre los problemas ajenos, mantenerte al margen te ahorrará disgustos. Número para la buena racha: 4.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Surgirán pequeños desacuerdos amorosos que te harán perder la paciencia. Tus asuntos económicos empezarán a mejorar, y te sentirás optimista sobre tu futuro. Número para la buena racha: 20.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Harás cambios en tu apariencia que te favorecerán de manera impresionante. Tus buenas ideas y proyectos pueden sacarte del estancamiento, busca el apoyo que necesitas. Número para la buena racha: 9.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Te sentirás tentado por una gran atracción y te dejarás llevar por tus deseos. No es buen momento para hablar de negocios, tu impaciencia evitará que llegues a un buen acuerdo. Número para la buena racha: 5.

