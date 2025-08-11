Horóscopo del lunes 11 de agosto: Predicciones de Josie Diez Canseco

Fuente: https://libero.pe

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te llamará alguien que viene de lejos y quiere volver a tu vida. Aparecerá una fuerte competencia que amenazará tus planes, ten calma, en tu entorno encontrarás ayuda.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No habrá ninguna novedad a nivel sentimental, tu vida afectiva se mantendrá estable. Contarás con una gran concentración y sabiduría para resolver tus asuntos laborales.

Número de suerte, 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te sentirás presionada por asuntos pendientes, tu vida sentimental se verá afectada. Empieza la etapa de cosechar lo sembrado, hoy tendrás muestras claras de tu esfuerzo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: A pesar de que sentimentalmente no te ha ido bien en el pasado volverás a confiar. Hoy no pararás hasta concluir satisfactoriamente trabajos de último momento.

Número de suerte, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy más que nunca sentirás que tu vida afectiva no podrá superar la crisis que atraviesa. Laboralmente tratarás de controlar todo lo que suceda a tu alrededor.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás en un gran momento sentimental pero tu tendencia a criticar podría traerte problemas. La comunicación con tu entorno laboral mejorará y también tu trabajo.

Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un amor del pasado vuelve a tu vida, pero esta vez habrá más madurez y comprensión. Hoy empezarán los cambios favorables por los que tanto tiempo has esperado.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás especialmente encantador, impactarás a donde vayas. Mejorará tu capacidad para relacionarte con los demás, con lo que llegarán nuevos proyectos.

Número de suerte, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Necesitas terminar con los recuerdos del pasado para poder vivir nuevas experiencias. Tus iniciativas te harán sobresalir, sin proponérselo asumirás el liderazgo en tu trabajo.

Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las circunstancias te obligarán a enfrentar la conversación que haz estado evitando. Hoy dejarás de lado compromisos personales para dedicarte a tu trabajo.

Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Después de la tormenta vuelve la calma, tu vida amorosa vuelve a darte felicidad. Con inteligencia y tacto podrás resolver los problemas laborales que se presenten.

Número de suerte, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los planes del ser amado te causan inquietud, analiza tus sentimientos con calma. Estarás lleno de ideas y de entusiasmo, pero también propenso a impacientarse.