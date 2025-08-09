Hugo Dellien da batalla, pero cae en el Cincinnati Open

El mejor tenista del país en la actualidad no pudo con el estadounidense Opelka en su debut absoluto en este torneo y perdió por 7-5 y 7-6(3)

Hugo Dellien dio batalla al estadounidense Reilly Opelka, ex Top-20 del mundo, pero perdió este viernes en la primera ronda del Cincinnati Open: 7-5 y 7-6(3).

Dellien tuvo su debut absoluto en el torneo de nivel Masters 1000, donde compitió como preparación de cara a su séptima participación en el US Open que arrancará el 24 de agosto en Nueva York.

Dellien no se achicó ante un rival bastante complicado, pues Opelka, actual número 73 del mundo, llegó a ubicarse en febrero de 2022 en el decimoséptimo lugar del ranking ATP.

Además, el estadounidense, con su estatura de 2,11 metros, posee cuatro títulos de nivel ATP.

El partido

Dellien y Opelka se enfrentaron en el Champions Court, de una capacidad para 2.300 personas, que forma parte del moderno Centro de Tenis Lindner Family en Mason, Ohio, donde existen 31 canchas construidas sobre más de 16 hectáreas.

Jugaron bajo un intenso calor de 31 grados centígrados y una sensación térmica de 33 grados.

El tenista nacional, puesto 108 del ranking internacional, le hizo frente desde el principio a Opelka, quien tuvo como principal arma sus potentes servicios.

Cada uno hizo respetar su saque hasta el 4-4, momento en el que Dellien tuvo la gran chance de romperle el servicio al norteamericano, que no solo logró contener los ataques del boliviano, sino que mantuvo su saque y luego le quebró el servicio al tenista nacional en el decimoprimer game para después ganar.

En ese set Dellien cometió 14 errores no forzados, por 12 de Opelka.

La definición

Para la segunda cancha nuevamente ambos tenistas hicieron respetar su saque y en esta ocasión llegaron al tie break (muerte súbita).

En esa instancia Opelka se mostró mucho más sólido y ganó el partido luego de una hora y 41 minutos.

En este set, el boliviano cometió 11 errores no forzados, mientras que el estadounidense tuvo 20.

Por jugar en la primera ronda de este torneo, Dellien ganó 10 puntos para el ranking ATP y se embolsó 23.760 dólares.