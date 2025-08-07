Hugo Dellien jugará con Opelka, ex Top-20 del mundo, en el Cincinnati Open

Será el debut absoluto del boliviano en este torneo Masters 1000, además de que será el primer enfrentamiento de ambos por el circuito profesional.

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Hugo Dellien ya conoce al rival que tendrá en su debut absoluto del Cincinnati Open en Estados Unidos. Se trata del local Reilly Opelka, número 74 del mundo que llegó a estar entre los 20 primeros.

El comité organizador llevó adelante el sorteo de cruces del cuadro principal del torneo Masters 1000 y la mejor raqueta del país en la actualidad, puesto 98 del ranking ATP, tendrá un complicado enfrentamiento.

Opelka no solo se encuentra mejor situado en el ranking internacional, sino que tiene una mayor envergadura que lo ayudará a llegar mejor a las pelotas lejanas (mide 2,11 metros).

Además, el puesto más alto al que llegó en la ATP fue 17° en febrero de 2022, que se dio gracias a los cuatro títulos que posee: el Houston Open, el Dallas Open (ambos en 2022), el Del rayo Beach (2020) y el New York Open (2019), los cuatro de categoría ATP 250.

Dellien, quien accedió al cuadro principal de este torneo al ser una de los principales alternantes, se enfrentará a Opelka por primera vez en una de las canchas del Centro de Tenis Lindner Family en Mason, Ohio.

El complejo deportivo fue construido sobre más de 16 hectáreas, en las que hay 31 canchas, cuatro de ellas en formato estadio.

Sus impresionantes instalaciones recibirán a los mejores tenistas del mundo hasta el lunes 18 de agosto.

Está previsto que Dellien y Opelka jueguen este jueves en un horario por definir.