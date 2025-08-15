Identifican a un presunto autor del secuestro de José Carlos Dorado, según ministro de Gobierno

La Policía realizó varios allanamientos y seguimiento del presunto autor, que está con paradero desconocido.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó la noche de este viernes que se logró identificar al presunto autor del secuestro de un ciudadano en la zona norte de Santa Cruz, además de un vehículo vinculado al caso, por lo que se activaron una serie de operativos para dar con el sujeto.

Según el reporte, el caso ocurrió el pasado 26 de julio en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados entró a un negocio y sacó a la fuerza a José Carlos Dorado, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que fue ampliamente difundido en redes sociales.

La investigación logró encontrar, tras la revisión de las cámaras de seguridad, al primer presunto autor.

Se trata de J.G.I.A., que es una de las personas que llegan en un vehículo junto al secuestrado unos minutos antes del hecho. El presunto autor tiene antecedentes por violencia familiar, estafa y otros.

“Esta persona está sindicada como autor, llega a la panadería en un vehículo rojo, deja a la víctima en ese lugar. Esta persona observa el momento en que se registra este hecho delictivo y procede después a abandonar el lugar”, dijo Ríos.