Identifican a un presunto autor del secuestro de José Carlos Dorado, según ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó la noche de este viernes que se logró identificar al presunto autor del secuestro de un ciudadano en la zona norte de Santa Cruz, además de un vehículo vinculado al caso, por lo que se activaron una serie de operativos para dar con el sujeto.

Según el reporte, el caso ocurrió el pasado 26 de julio en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados entró a un negocio y sacó a la fuerza a José Carlos Dorado, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que fue ampliamente difundido en redes sociales.

La investigación logró encontrar, tras la revisión de las cámaras de seguridad, al primer presunto autor. Se trata de J.G.I.A., que es una de las personas que llegan en un vehículo junto al secuestrado unos minutos antes del hecho. El presunto autor tiene antecedentes por violencia familiar, estafa y otros.

"Esta persona está sindicada como autor, llega a la panadería en un vehículo rojo, deja a la víctima en ese lugar. Esta persona observa el momento en que se registra este hecho delictivo y procede después a abandonar el lugar", dijo Ríos.

Días después, según la investigación, J.G.I.A envió la llave del motorizado a la esposa de la víctima en un vehículo público.

La Policía realizó actos investigativos para dar con el sujeto, que se dedica a la venta de motorizados, y encontró varios domicilios que eran frecuentados, por lo que se realizó la vigilancia correspondiente.

Dijo que debido a la demora de la denuncia, cuando se realizaron los allanamientos ya no se encontró al sujeto buscado en ninguna de las ubicaciones registradas. "Este habría abandonado el lugar, no se encontró muebles ni rastros" de su presencia, dijo Ríos.

"Estos elementos nos hacen presumir que esta persona está relacionada con la autoría del secuestro", afirmó.

El caso ocurrió solo días antes de otro secuestro similar, en la zona Las Palmas, donde un hombre, identificado como Roberto Baeza, quien fue llevado a la fuerza en un vehículo por hombres armados que vestían uniforme similar al de la Policía.