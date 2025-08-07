Imágenes aéreas: Vehículos quemados y otros daños deja el incendio en un depósito en el Parque Industrial

Personal de emergencia se movilizó en el lugar con el objetivo de controlar las llamas. En el predio afectado se observan vehículos quemados. Según el informe preliminar, estos motorizados tenían distintivos de la Gobernación de Santa Cruz.

Fuente: Unitel

La tarde de este jueves se registró un incendio de magnitud en un predio ubicado en el Parque Industrial, en Santa Cruz de la Sierra. Según el informe preliminar, el lugar afectado funciona como un depósito en el que se hallaron motorizados con distintivos de la Gobernación de Santa Cruz.

En imágenes aéreas captadas por UNITEL se observó vehículos quemados y otros materiales como aires acondicionados.

Las llamas iniciaron cerca de las 15:00 y consumieron parte del lugar, los daños son materiales y de consideración. Cerca de las 17:00, el fuego se aproximó a los predios de otras empresas próximas mientras los vecinos mostraban su desesperación.

Los bomberos de todas las unidades llegaron para atender la emergencia; sin embargo, tuvieron dificultades.