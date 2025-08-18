Incendios en España: Muerte de bombero eleva a 4 las víctimas del fuego

Pedro Sánchez expresó su «tristeza y desolación» por la muerte al volcar una autobomba cerca de Ponferrada, mientras su gobierno no descarta enviar más efectivos del Ejército para colaborar en las labores de extinción.

Un bombero murió al volcar un camión contra incendios en España, informó este lunes (18.08.2025) el Gobierno regional de Castilla y León, elevando a 4 los fallecidos en la ola de incendios forestales que asola la península Ibérica desde hace más de una semana. Otros dos hombres, bomberos voluntarios,murieron en Castilla y León combatiendo las llamas, y antes lo hizo un empleado rumano de una hípica del norte de Madrid cuando trataba de proteger a los caballos del fuego.

El accidente mortal se produjo poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando el convoy del que formaba parte este vehículo se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente. «Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo», añadió el Gobierno regional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su «tristeza y desolación» por esta cuarta muerte relacionada con los incendios forestales. «No olvidaremos vuestra labor y entrega», ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su mensaje en las redes. Su ministra de Defensa, Margarita Robles, no descartó en una entrevista radiofónica incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, si bien ha puesto el acento en que no pueden atacar directamente al fuego sino realizar labores de apoyo logístico.

Estos últimos días, más de 70.000 hectáreas se han quemado en España, y más de 157.000 desde el inicio del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), unas cifras que no dejan de aumentar.

lgc (afp, efe)