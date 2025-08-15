Indignación por uso de cerdito como “pelota” en evento de Guanay, exigen sanciones

Esta brutal práctica, presuntamente tradicional del municipio de Guanay, del departamento de La Paz, se denomina «Cuchigol» y se realiza en un cancha con espectadores e incluso un animador.

Fuente: Sumando Voces

Yenny Escalante

La indignación se plasmó en los comentarios en las redes sociales tras el video publicado donde se observa cómo un cerdito vivo es utilizado como «pelota» en un juego colectivo. Esta práctica, presuntamente tradicional del municipio de Guanay, del departamento de La Paz, se denomina «Cuchigol» y se realiza en un cancha con espectadores e incluso un animador. En el video que circula en redes sociales se observa cómo estiran al animal de diferentes partes de su cuerpo mientras que éste no deja de gritar.

«En Guanay, La Paz, lo llaman Cuchigol, para ellos es un juego que consiste en tratar al cerdito como si fuera una pelota de futbol que hay que empujar al otro arco, pero para el animalito no es un juego, siente estrés, dolor, miedo. La Ciencia lo confirmó, los animales sienten dolor y pueden traumatizarse igual que nosotros, comer carne es una elección, hacer sufrir por diversión es crueldad», expresó en sus redes sociales el periodista y analista político Andrés Gómez.

Por su parte, la senadora ambientalista Cecilia Requena expresó una condena rotunda a esta práctica. La legisladora calificó el hecho como una muestra más de la normalización de la crueldad y el maltrato hacia los animales en Bolivia.

Requena recordó que este caso se suma a otros similares, como el uso de boas vivas en el desfile militar o las corridas de toros, todos ellos reflejo —según afirmó— de la impunidad que persiste por la falta de cumplimiento de la normativa de protección animal.

Estos actos no solo vulneran la dignidad de los animales, sino que también exponen la ausencia de sanciones efectivas por parte de las autoridades, expresaron los internautas en las redes sociales.

La parlamentaria anunció que, como en anteriores ocasiones, impulsará desde el Legislativo las acciones necesarias para que autoridades locales, judiciales y ejecutivas cumplan con su deber y pongan fin a estas prácticas. “Tomaremos las acciones a nuestro alcance para que autoridades locales, judiciales y ejecutivas cumplan con sus deberes y acaben con estas prácticas brutales”, advirtió.

En redes sociales, el video del “Cuchigol” generó rechazo de organizaciones defensoras de los derechos animales y de usuarios que exigieron sanciones contra los responsables.

El municipio de Guanay aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho.