¡Inédito! Roban el celular a Rodrigo Paz durante su discurso de victoria en El Prado paceño

Un hecho inédito ocurrió mientras Rodrigo Paz celebraba junto a sus seguidores en El Prado paceño su victoria en las elecciones generales, que determinó una segunda vuelta frente a Tuto Quiroga. Su teléfono celular se extravió, lo que motivó preocupación entre las personas que estaban presentes.

“Se perdió el celular de Rodrigo Paz. El celular de nuestro presidente se ha perdido”, era el grito de un hombre que pedía se entregue el dispositivo.

La información fue confirmada desde el entorno del candidato del Partido Demócrata Cristiano y, hasta el inicio de la mañana de este lunes, aún no se había recuperado el aparato.

Sorpresa

El senador Rodrigo Paz sorprendió al vencer en la primera vuelta de este domingo, señaló que de ganar la presidencia en el balotaje buscará cambiar el modelo económico impuesto por la izquierda en los últimos 20 años en Bolivia.

Escrutado el 92% de las actas electorales, Paz alcanza el 32,1% de los votos, según un reporte preliminar del Tribunal Supremo Electoral.