Investigan el robo de un celular grabado por un youtuber italiano; el autor del delito declaró que le pagaron

El domingo un youtuber italiano compartió un video donde se observa el robo de un celular en el Plan Tres Mil, Santa Cruz. El delincuente fue capturado y dijo que supuestamente recibió un pago por el delito, según la Policía.

Fuente: Unitel

Este miércoles la Policía informó que se abrió una investigación para esclarecer la supuesta versión de que un hombre que fue grabado robando celulares, recibió dinero de un youtuber extranjero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Existiría la declaración de esta persona en sentido que sería motivado (el robo). No voy a ser irresponsable de aseverar esa situación. Se tiene que seguir esa investigación para confirmar o desvirtuar esta versión”, manifestó Rolando Rojas, comandante de la Policía en Santa Cruz.

El domingo un youtuber conocido como ‘Zazza el italiano’ subió un video de su visita en Bolivia. En una parte muestra a dos hombres merodeando micros y uno de ellos le arrebata el celular al pasajero que estaba en un micro.