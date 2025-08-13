Investigan el robo de un celular grabado por un youtuber italiano; el autor del delito declaró que le pagaron

Investigan el robo de un celular grabado por un youtuber italiano; el autor del delito declaró que le pagaronCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 13/08/2025 El domingo un youtuber italiano compartió un video donde se observa el robo de un celular en el Plan Tres Mil, Santa Cruz. El delincuente fue capturado y dijo que supuestamente recibió un pago por el delito, según la Policía. [Captura de video] / Este es el momento cuando el delincuente arrebata el celular al pasajero de un microFuente: Unitel eju.tv Este miércoles la Policía informó que se abrió una investigación para esclarecer la supuesta versión de que un hombre que fue grabado robando celulares, recibió dinero de un youtuber extranjero. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Existiría la declaración de esta persona en sentido que sería motivado (el robo). No voy a ser irresponsable de aseverar esa situación. Se tiene que seguir esa investigación para confirmar o desvirtuar esta versión”, manifestó Rolando Rojas, comandante de la Policía en Santa Cruz. El domingo un youtuber conocido como ‘Zazza el italiano’ subió un video de su visita en Bolivia. En una parte muestra a dos hombres merodeando micros y uno de ellos le arrebata el celular al pasajero que estaba en un micro. “Lo loco es que nadie se para, nadie dice nada”, señala Zazza en su video. La Policía informó este miércoles que el hombre que robó el celular fue aprehendido y está identificado como Diego Z., un hombre que ya había sido capturado el 10 de julio por un hecho similar; sin embargo, quedó en libertad tras haber permanecido un tiempo con detención preventiva. Rojas señaló que en base a la declaración del delincuente se solicitará a la Fiscalía que se emita una citación al youtuber extranjero para que preste su declaración. Además, señaló que se instruyó una relevamiento de información para evaluar otros elementos sobre la denuncia que implica al creador de contenidos. La autoridad señaló que en caso de confirmarse la versión del hombre que robó el celular, se trataría de una instigación a delinquir. Además, se estaría generando un desprestigio contra la Policía y contra el Estado boliviano.