Japón es el primer país en cerrar la votación de bolivianos en esta jornada electoral

Ciudadanos bolivianos que viven en Japón concluyeron con la votación de esta jornada por las elecciones generales en busca elegir a las nuevas autoridades que gobernarán nuestro país en los próximos cinco años.

La jornada electoral arrancó a cerca de las 08:00 del domingo en Tokio, (19:00 del sábado en Bolivia) donde los compatriotas acudieron al recinto electoral habilitado que se encuentra ubicado el edificio la Embajada de Bolivia en Japón.

De acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Japón 307 ciudadanos bolivianos habilitados para votar.

Asimismo, en otros países como en Europa ya inició la votación, donde los compatriotas acudieron a los recintos habilitados para ejercer su voto y así elegir al nuevo presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.

Según los datos que se manejan desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) más de 369.000 connacionales están habilitados para sufragar en 154 recintos de 22 países.

En estos países los bolivianos podrán votar:

Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y el Uruguay.