Jefe de campaña de Andrónico termina hospitalizado tras golpiza; evistas fueron identificados por la agresión

Guido Zeballos, jefe de campaña de la Alianza Libre en Puerto Villarroel, fue brutalmente golpeado hasta dejarlo hospitalizado. Dos dirigentes evistas fueron identificados por la violencia.

“Nuestro jefe de campaña de la zona sur, tras emitir su voto, fue brutalmente golpeado, flagelado. En este momento se encuentra en un hospital del sector en un estado muy crítico. Más de 40 personas contra una persona, con palos, patadas, le han agredido”, dijo una testigo a Radio Fides Cochabamba.

El hecho sucedió esta mañana en Puerto Villarroel, Villa Ivirza, donde Zeballos acudió a votar, pero recibió la recriminación de los afines a Evo Morales, lo que desató el ataque.

Dos personas que son altos dirigentes del evismo fueron identificados por la agresión. La denuncia correrá contra ellos en el Ministerio Público.

Los evistas defienden el voto nulo y a Morales y ven un enemigo a Andrónico Rodríguez por supuestamente traicionar al líder cocalero.

Esta mañana también se registró una explosión cerca del recinto donde Rodríguez está asignado a votar, el autor ya fue identificado y arrestado por la Policía.

Fuente: ANF