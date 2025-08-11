José Luis Lupo presentará agenda anticrisis para cambiar leyes si llega al gobierno

Respecto a los subsidios, dijo que se debe eliminar el déficit fiscal, entre ellos eliminar la subvención al diésel que solo favorecería a algunos.

Hans Franco

Fuente: Red Uno

El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Unidad, José Luis Lupo, dijo que, si llegan a ser gobierno, presentará como presidente nato de la Asamblea Legislativa una agenda anticrisis, que permita reactivar la economía rápidamente, dando seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y nacionales. Se buscará consenso con las fuerzas opositoras para aprobar normativas.

“La gobernabilidad en la Asamblea es fundamental, todos la sabemos (…) Se presentará una agenda anticrisis que la vamos a poner a consideración de la Asamblea que es de cambio profundo de toda la estructura productiva del país, hay que cambiar las leyes sino nadie quiere invertir en Bolivia ni extranjeros ni nacionales sino existe seguridad jurídica”, dijo Lupo a la Red Uno.

Agregó que se buscará el acuerdo y dialogo con las bancadas opositoras en la Asamblea, evitando “los pactos y la confrontación”. La propuesta económica que presentaron al país busca evitar que continúen subiendo los precios de la canasta familiar.

Respecto a los subsidios, dijo que se debe eliminar el déficit fiscal, entre ellos eliminar la subvención al diésel que solo favorecería a algunos. La subvención a la gasolina se eliminará gradualmente.

Respecto al tipo de cambio del dólar, dijo que se unificará el precio que no será Bs 6.96, pero tampoco los precios del mercado informal, lo cual considera “especulativo”.

En la oportunidad destacó los dos decretos que se anunció en caso de que lleguen a ser gobierno. Buscan acabar con los gastos innecesarios como vehículos nuevos, celulares y con ello incrementar la Renta Dignidad. El otro decreto está referido a tener acceso a la información pública.

Finalmente dijo que el cierre de campaña en La Paz será este martes y el miércoles en la ciudad de El Alto.