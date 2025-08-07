José Luis Paredes regresa a El Alto y expresa su respaldo a Manfred Reyes Villa

El exalcalde de El Alto reafirma su apoyo al candidato presidencial Manfred Reyes Villa, mientras critica la política del voto nulo planteada por Evo Morales.

Fuente: https://lapatria.bo

El exalcalde de El Alto y exprefecto de La Paz, José Luis Paredes, regresó a la ciudad anoche y ratificó su apoyo a Manfred Reyes Villa, candidato presidencial por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate). Este respaldo se da en el contexto de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto.

Paredes fue recibido por decenas de seguidores que se dieron cita en el aeropuerto internacional de El Alto. A inicios de este año, Paredes ya había anunciado su apoyo a la candidatura de Reyes Villa.

Críticas a Evo Morales

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Paredes cuestionó el llamado que hizo el expresidente Evo Morales para que la población vote nulo en los comicios generales. Indicó que “la ciudadanía tiene el derecho de elegir a sus autoridades”.

Apoyo a Leopoldo Fernández

Respecto al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, Paredes expresó su respaldo a la decisión de la justicia de anular un juicio ordinario en contra de esta exautoridad. Además, calificó de “injusta” la detención de Fernández.

Posibles futuros políticos

En cuanto a su futuro político, según reportes periodísticos, Paredes no descartó la posibilidad de postular, en las próximas elecciones subnacionales, a la Alcaldía de El Alto.