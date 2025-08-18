JP Velasco, de emprendedor tecnológico a pugnar por la Vicepresidencia de Bolivia

Fuente: Unitel

Juan Pablo Velasco, el acompañante de Tuto Quiroga en el binomio de la alianza Libre, saltó del emprendedurismo tecnológico a la política y ahora disputará la Vicepresidencia de Bolivia en la segunda vuelta electoral.

Fue el 15 de mayo cuando Velasco fue presentado por Tuto Quiroga como su acompañante en las elecciones generales, aquella oportunidad pocos conocían de su trayectoria como emprendedor.

Velasco, nacido en Santa Cruz, es un emprendedor que se ha destacado en el ámbito tecnológico y de las startups.

Estudió Administración de Empresas en Argentina, país en el que se desempeñó en varias corporaciones.

En Bolivia es uno de los confundadores de una empresa de delivery que posteriormente fue adquirida por una multinacional. Luego saltó a otra empresa de servicios de transporte que se solicitan a través de una app (también de base tecnológica).