La Alcaldía de La Paz anuncia verificación de hogares de acogida

Luego de la denuncia de maltrato en un hogar de acogida, la comuna decidió realizar un verificativo en todos estos establecimientos que están en el municipio.

Tras la recepción de una denuncia, la Alcaldía de La Paz anunció este miércoles que realizará un verificativo de la situación de los menores de edad que se encuentran en los centros de acogida instalados en el municipio.

“Efectivamente, la Defensoría (de la Niñez y Adolescencia) va a iniciar también una investigación en otros hogares para determinar cómo se encuentra la situación de estos niños”, dijo este miércoles la directora de Atención Social Integral, Rita Paredes, en un medio local.

La comuna informó que la decisión se asumió tras la denuncia de maltrato en el hogar José Soria, dependiente de la Gobernación de La Paz. La Fiscalía intervino y abrió una investigación al respecto de este caso. Este martes, la Alcaldía informó que también hizo una intervención, por medio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La municipalidad indicó que desplegó a los profesionales para una valoración física y psicológica de los niños. Además, que se identificó a los tres menores de edad que habrían sido víctimas de maltratos.

Este miércoles, la comuna indicó que los menores de edad se encuentran estables. “Los niños se encuentran estables. Nuestra médica también ha revisado a los niños. No hemos encontrado indicios de maltrato físico. Obviamente los niños sí refieren tener cariño entre ellos y existe un buen cuidado”, indicó la funcionaria.

Se hizo un llamado a denunciar de inmediato si se conoce de algún hecho de maltrato o cualquier otra vulneración de los derechos de los niños.