“La carretera es un desastre”, dicen transportistas y exigen a la ABC arreglos tramo Canaletas–Entre Ríos

Transportistas del servicio provincial en Tarija denunciaron este viernes el deterioro del tramo caminero Canaletas–Entre Ríos y acusaron a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de cobrar el peaje sin realizar el mantenimiento correspondiente. El dirigente del sindicato, Raúl Torres, advirtió que el mal estado de la vía está provocando accidentes de tránsito y representa un riesgo constante para choferes y pasajeros.

Fuente: ERBOL

Según Torres, la responsabilidad del mantenimiento recae en la ABC, que, a través de Vías Bolivia, recauda anualmente por este tramo sumas importantes. “Solo nuestro sindicato aporta 430.000 bolivianos al año, pagando como si fuera una ruta asfaltada, cuando en realidad es una carretera en pésimas condiciones y lamentablemente es un desastre”, reclamó.

El dirigente relató que los baches son de tal magnitud que ya han provocado reventones de llantas y maniobras extremas para evitar vuelcos. “La carretera está recontra mal; un vehículo reventó sus terminales y de a poco no da un vuelco de campana. Cuando la ABC tapa un hueco, al otro lado se vuelve a abrir otro”, lamentó, según reporte de Erbol-Tarija.

Torres solicitó a la ABC que, al menos en las próximas dos semanas, ejecute trabajos de bacheo para reducir los riesgos y que, a mediano plazo, inicie el estudio para la construcción de un nuevo camino. “Es tiempo de que se brinde seguridad a los transportistas y usuarios de este tramo vital para Tarija”, indicó.

Sostuvo que, debido al estado de la carretera, varios de sus afiliados decidieron cerrar operaciones y retirarse porque ya del gobierno no se puede esperar nada, más aún a dos semanas de las elecciones generales.

