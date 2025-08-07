La fase nacional de la Copa Simón Bolívar iniciará el 23 de agosto

La Dirección de Competiciones de la FBF confirmó que la fase nacional del torneo de ascenso se jugará desde el sábado 23 de agosto con 24 equipos divididos en seis grupos. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Klaus Von Landwust, miembro de la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anunció oficialmente que la fase nacional de la Copa Simón Bolívar comenzará el sábado 23 de agosto. El torneo, que define el ascenso a la División Profesional, entra en su etapa más competitiva con la participación de 24 clubes provenientes de la fase regional.

El sorteo se realizó hace algunos días y definió la composición de seis grupos de cuatro equipos cada uno. Esta etapa se disputará bajo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, totalizando seis fechas por grupo. Von Landwust detalló que clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros en la tabla general.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aunque los cruces de la primera fecha ya fueron definidos, aún resta confirmar los horarios oficiales y establecer cuáles partidos se jugarán el sábado 23 y cuáles el domingo 24. No obstante, la emoción está garantizada con el inicio de la fase decisiva del torneo más importante del fútbol de ascenso.

En el Grupo A, se enfrentarán Río San Juan Humi vs. Chocorosi y Fancesa vs. Ciudad Nueva Santa Cruz Academia. Por el Grupo B, los cruces serán entre Ingenieros vs. Unión Tarija y CD Guadalajara vs. Primero de Mayo. En el Grupo C, chocarán Nacional Sucre vs. Nueva Cliza y Torre Fuerte vs. Real Potosí.

El Grupo D tendrá los partidos Chaco FC vs. San Juan FC y Olympic vs. Ingenio. En tanto, por el Grupo E jugarán 3 de Febrero vs. Shalon y Libertad FC vs. Universitario de Sucre. Finalmente, el Grupo F presenta los duelos Tiquipaya vs. Universitario de Pando y Pucarani vs. Municipal Tarija.

El sistema de ascensos se mantiene: el campeón de la Copa Simón Bolívar obtendrá el ascenso directo a la División Profesional 2026, mientras que el subcampeón disputará el ascenso indirecto frente al penúltimo clasificado del torneo de primera división. Es decir, el segundo lugar aún tendrá una chance de subir.

Los grupos definidos quedaron conformados de la siguiente manera:

• Grupo A: Chocorosi (La Paz), Ciudad Nueva Santa Cruz Academia (Santa Cruz), Fancesa (Sucre), Río San Juan Humi (Potosí)

• Grupo B: Primero de Mayo (Beni), Unión Tarija (Tarija), CD Guadalajara (Oruro), Ingenieros (Oruro)

• Grupo C: Real Potosí (Potosí), Nueva Cliza (Cochabamba), Torre Fuerte (Santa Cruz), Nacional Sucre (Sucre)

• Grupo D: Ingenio (La Paz), San Juan FC (Santa Cruz), Olympic (Cochabamba), Chaco FC (Pando)

• Grupo E: Universitario de Sucre, Shalon (Oruro), Libertad FC (Pando), 3 de Febrero (Beni)

• Grupo F: Municipal Tarija, Universitario de Pando, Pucarani (La Paz), Tiquipaya (Cochabamba)