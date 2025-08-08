La NASA y Google están construyendo un asistente médico con IA para cuidar a los astronautas en Marte

La perspectiva de contar con asistentes médicos autónomos cobra especial relevancia ante el calendario previsto para la exploración espacial tripulada de largo alcance. Los planes de la NASA, en colaboración con socios comerciales como SpaceX, apuntan a lanzar las primeras misiones humanas a Marte hacia finales de la década de 2030 o principios de la década de 2040.

Emergencias más allá de la Tierra

La iniciativa surge en el contexto de futuros viajes interplanetarios, en los que astronautas ya no podrán depender de comunicaciones inmediatas con Houston, ni de suministros frecuentes ni de retornos acelerados tras seis meses en órbita, como ocurre hoy en la Estación Espacial Internacional. Anticipando esta realidad, la NASA ha priorizado el desarrollo de herramientas que permitan una atención médica cada vez más autónoma fuera del planeta.

Representación de una futura colonia en Marte. (NASA) Representación de una futura colonia en Marte. (NASA)

Uno de los primeros resultados de esa estrategia es el Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA), un asistente digital alimentado por inteligencia artificial que funciona dentro del entorno Google Cloud Vertex AI. Según explicó David Cruley, ingeniero de clientes en la unidad de sector público de Google, gracias a un acuerdo de suscripción de precio fijo con Google Public Sector, la NASA cuenta con los recursos de infraestructura, servicios cloud y entrenamiento de modelos necesarios para perfeccionar la aplicación, cuyo código fuente es propiedad de la agencia espacial y ha sido ajustado en colaboración directa con los ingenieros de Google.

El CMO-DA es un sistema multimodal —capaz de interactuar mediante voz, texto e imágenes— desarrollado específicamente para asistir a astronautas cuando no hay personal médico a bordo o las comunicaciones con la Tierra están interrumpidas. Forma parte de un enfoque incremental: el objetivo es que el asistente pueda diagnosticar y proponer tratamientos para síntomas en ambiente de microgravedad, y progresivamente capacitarlo para incorporar datos de dispositivos médicos y adquirir mayor “conciencia situacional” sobre las condiciones sanitarias propias de las misiones espaciales.