La OEA despliega 89 observadores de 19 países para las elecciones

La OEA indicó que el TSE les ha dado toda la información del avance del proceso electoral.

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que 89 observadores de 19 países supervisarán las elecciones generales que se desarrollarán en el país este domingo 17 de agosto.

“Agradecemos la hospitalidad del pueblo boliviano con la organización y con la Misión de Observación Electoral (MOE) tenemos 89 observadores de 19 naciones desplegados en todo el territorio y equipos técnicos observadores de carácter jurídico”, informó Juan Fernando Cristo, exministro colombiano que lidera la misión de la OEA.

Las declaraciones las dio tras reunirse con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, quien señaló que las misiones permiten generar certidumbre y obtener recomendaciones para mejorar los procesos electorales.

“Estas misiones nos permiten no sólo que haya certidumbre en lo que vaya a ocurrir el día de la elección sino nos permiten recibir muchas recomendaciones y sugerencias que en el tiempo nos permiten también ir mejorando nuestro proceso y nuestro sistema electoral por eso quiero decirle a los integrantes de esta misión que son bienvenidos a Bolivia y confiamos en que el día domingo puedan ellos dar fe y certeza al pueblo boliviano en los resultados que se generen”, dijo Hassenteufel en conferencia de prensa.

Por su parte, Cristo indicó que el TSE les ha dado toda la información del avance del proceso electoral.

“Nuestro trabajo como misión es fundamentalmente contribuir al fortalecimiento de la democracia boliviana y salvaguardar esa expresión ciudadana del próximo domingo con imparcialidad y con objetividad”, afirmó.

Otras misiones de observación

La MOE de la Unión Europea sumará más de 120 observadores de nacionalidades de Canadá, Noruega y Suiza.

“La Unión Europea prevé contar con más de 120 observadores en las elecciones generales del 17 de agosto, incluidos nacionales de Canadá, Noruega y Suiza”, refiere un reporte de prensa del organismo internacional.

Mientras que las fundaciones Jubileo y Konrad Adenauer Stiftung (KAS) contará con la participación de 600 jóvenes desplegados en los nueve departamentos del país, con el objetivo de monitorear el desarrollo de los comicios.

“Más de 600 jóvenes para la Misión de Observación Electoral, es un esfuerzo que uno no puede subestimar”, resaltó la representante de la KAS en Bolivia, Christina Stolte, en conferencia de prensa.

