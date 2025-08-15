La Paz: Autoridades clausuran 18 ópticas y 2 centros médicos irregulares

Durante un operativo de control, la Policía y el Servicio Departamental de Salud cerraron establecimientos que operaban sin cumplir con los requisitos de salud.

Durante un operativo de control realizado el miércoles 13 de agosto de 2025 en La Paz, las autoridades de la Policía y el Servicio Departamental de Salud llevaron a cabo la clausura de 18 ópticas y dos centros médicos que operaban sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de salud.

Los controles se realizaron en varias áreas de la ciudad, incluyendo la zona Central, la avenida Buenos Aires, la zona del cementerio y Miraflores. El coronel Gabriel Neme, quien es el jefe de la fuerza anticrimen de La Paz, señaló que los establecimientos clausurados no contaban con el personal capacitado ni profesional que se requiere para brindar atención adecuada.

Responsabilidad de los responsables

Los responsables de estos centros de salud y ópticas serán convocados para prestar las declaraciones pertinentes. Esto se hará con el fin de que puedan asumir las responsabilidades correspondientes por el funcionamiento indebido de sus establecimientos.

La clausura de estos locales tiene como objetivo principal proteger la salud pública y garantizar que los servicios médicos y ópticos cumplan con los estándares necesarios. Las autoridades han anunciado que continuarán realizando inspecciones para prevenir que se repitan situaciones similares en el futuro.