La Paz concentra casi la mitad de los casos de infanticidio del país este año

En lo que va del año, Bolivia registra 13 casos de infanticidio. La Paz es el departamento con más casos

Los casos se reportan en cinco departamentos

En Bolivia se reportan 13 víctimas de infanticidio en lo que va este año y el departamento con mayor incidencia es La Paz que registra seis casos, informó la Fiscalía General del Estado.

Según el Índice de infanticidios del Ministerio Público, del 1 de enero al 9 de agosto, del total de 13 casos de infanticidio, La Paz reporta 6; Santa Cruz, 3; Cochabamba, 2; Chuquisaca, 1; y Oruro, 1.

‎Pando, Beni, Potosí y Tarija no registran casos a la fecha.

Durante la gestión 2024, el Ministerio Público registró 38 víctimas, mientras que en 2023 se reportaron 25.

‎Las cifras de los casos de infanticidio preocupan a las autoridades e instituciones encargadas de la protección de la niñez porque reflejan la violencia intrafamiliar y la extrema vulnerabilidad a la que están expuestos los menores en entornos que deberían ser seguros.

‎Los infanticidios requieren de una respuesta integral y coordinada entre las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad en general para garantizar la protección y bienestar de la niñez y adolescencia.

Fuente: UNITEL