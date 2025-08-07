La Paz: Tres muertos y al menos siete heridos deja el choque frontal entre un vehículo y un minibús en la ruta a Guaqui

La Paz: Tres muertos y al menos siete heridos deja el choque frontal entre un vehículo y un minibús en la ruta a GuaquiCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 07/08/2025 Las personas heridas fueron auxiliadas a un centro hospitalario de la localidad, mientras que las personas fallecidas fueron llevadas a la morgue. Por Alexandra Arroa [Foto Policía ] / Los dos autos quedaron siniestrados en La PazFuente: Unitel Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves en la carretera interprovincial El Alto – Guaqui. Al menos tres personas perdieron la vida y siete pasajeros resultaron heridos debido a la colisión frontal entre un vehículo particular y un minibús. “El accidente ocurrió en una vía de doble sentido. Las personas heridas, entre siete y diez son ocupantes del minibús; los heridos fueron evacuados a una clínica cercana al lugar”, informó el comandante de Bomberos Antofagasta, Pavel Tovar. eju.tv Según la autoridad, las tres personas fallecidas eran ocupantes del vehículo particular: dos hombres y una mujer. Los cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, por lo que Bomberos tuvo que utilizar herramientas especiales para extraerlos. “Las personas del minibús fueron evacuadas por personal de Bomberos. En el vehículo particular se encontraban dos varones y una mujer, quienes fallecieron. Estaban atrapadas entre los fierros del motorizado”, agregó Tovar. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La Policía presume que el siniestro fue causado por la invasión de carril por parte de uno de los vehículos, sin embargo, la investigación deberá determinar este extremo. “La colisión fue frontal. Seguramente hubo una invasión de carril, ya que es una vía de solo dos carriles. Eso habría generado el accidente”, explicó el comandante.