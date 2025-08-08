Libre hará su cierre de campaña en el Parque Urbano de Santa Cruz el 12 de agosto

El jefe de campaña del frente en Santa Cruz, Branko Marinkovic, confirmó que el cierre será en el Parque Urbano de la capital cruceña.

Fuente: Unitel

[Foto: RRSS Tuto Quiroga] / El ex presidente de Bolivia y pre candidato por la alianza «Libre», Jorge Tuto Quiroga

La fecha coincide con el día en que se debe realizar el segundo debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) , que tendrá cita en el departamento de La Paz, desde las 20:00.

El cierre de campaña de la alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga, en Santa Cruz será el martes 12 desde las 17:00 en el Parque Urbano, informó el jefe de campaña de esta organización política en Santa Cruz, Branko Marinkovic.

Sin confirmar si Quiroga asistirá al debate, Marinkovic indicó que en el cierre de campaña se tendrá distintos grupos musicales y se espera que el candidato presidencial brinde su discurso alrededor de las 19:30.

Añadió que previo a esta actividad, todavía hay campaña; por ejemplo, este viernes habrá un acto en Montero y el fin de semana en los valles cruceños.

“Todavía hay bastante trabajo, hay un grupo profesional que está trabajando sobre eso y estamos tranquilos”, sostuvo.

Marinkovic invitó a la población a asistir a la actividad a todas las personas que quieren que se cambie de Gobierno.

“Es el último mensaje a Santa Cruz y al país, diciéndole lo que somos, el programa y lo que esperamos de Bolivia”, remarcó.

Finalizó indicando que esa jornada se limitará el uso de la palabra esa jornada, pues se priorizará la exposición de Quiroga.