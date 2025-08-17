Los frentes del bloque popular fracasaron en los comicios de Bolivia, según el conteo rápido

Los frentes del bloque popular fracasaron en las elecciones generales, según los resultados no oficiales del conteo rápido que presentó UNITEL sobre las elecciones presidenciales de este domingo.

Según datos de IPSOS CIESMORI, Rodrigo Paz del PDC (31,3%) y Jorge Tuto Quiroga (27.3%) van a una inédita segunda vuelta.

En contrapartida, Andrónico Rodríguez de Alianza Popular se ubica cuarto (8%), mientras que Eduardo Del Castillo del Movimiento al Socialismo (MAS) está en sexto escaño (3,2%), según el estudio estadístico.

Es el peor de los desempeños del MAS en 20 años, en los cuales obtuvo resultados expectantes en el escenario electoral.

Rodríguez, por su lado, que se mostró como una opción al masismo, no logró llegar al podio y menos a la segunda vuelta.