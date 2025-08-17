Macron adelantó que los líderes europeos interrogarán a Trump sobre las garantías de seguridad para Ucrania

“Nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos”, afirmó el presidente francés, quien formará parte de la delegación de líderes de la UE que acompañará a Zelensky en su encuentro con el mandatario norteamericano en Washington.