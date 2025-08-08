Manfred cierra campaña este viernes en Sucre y alista un concentración en Cochabamba

Manfred cierra campaña este viernes en Sucre y alista un concentración en CochabambaCategorías Política, VideosEtiquetas , Elección Presidencial 2025 08/08/2025 La dupla de APB-Súmate ha comenzado a cerrar campañas en distintas regiones; la próxima semana se prevé que lo hará en el eje central del país Manfred Reyes Villa llegó a Trinidad para su cierre de campaña Fuente: Unitel eju.tv El candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa estará este viernes en la capital del país, Sucre, para realizar su cierre de campaña. El candidato a diputado por Chuquisaca, Antonio Moscoso, informó a través de sus redes sociales que la concentración será en la avenida Las Américas, desde las 17:00, y que además de la presencia de Reyes Villa, se tendrá también la presencia de artistas internacionales. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Dentro de la agenda del postulante a la Presidencia, se incluye eventos en Cochabamba los días 10 y 11 de agosto, vinculados a la Virgen de Urkupiña, y un cierre de campaña el 13 en la misma ciudad. Un día antes estará en La Paz. Manfred recibió el respaldo de sus seguidores en la capital beniana Reyes Villa estuvo en Trinidad el fin de semana en un acto proselitista en donde recibió el respaldo de sus seguidores. “Cerramos campaña en Beni junto a una gran marea morada de esperanza. Este 17 de agosto el pueblo gana, con ustedes, con su fuerza, vamos a construir una nueva Bolivia. ¡Vamos a ganar! La transformación es ahora”, destacó el candidato. De acuerdo al calendario de actividades presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), este 13 de agosto concluye la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación masivos y la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña.