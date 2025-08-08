Manfred cierra campaña este viernes en Sucre y alista un concentración en Cochabamba

Fuente: Unitel

El candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa estará este viernes en la capital del país, Sucre, para realizar su cierre de campaña.

El candidato a diputado por Chuquisaca, Antonio Moscoso, informó a través de sus redes sociales que la concentración será en la avenida Las Américas, desde las 17:00, y que además de la presencia de Reyes Villa, se tendrá también la presencia de artistas internacionales.

Dentro de la agenda del postulante a la Presidencia, se incluye eventos en Cochabamba los días 10 y 11 de agosto, vinculados a la Virgen de Urkupiña, y un cierre de campaña el 13 en la misma ciudad. Un día antes estará en La Paz.