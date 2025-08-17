Manfred dice que espera que la votación sea tranquila y que “no haya situaciones irregulares”

El candidato de APB- Súmate, Manfred Reyes Villa tuvo un contacto con los medios desde Cochabamba, donde dijo que espera que las elecciones se desarrollen de forma normal.
Fuente: Unitel
El candidato presidencial de Autonomía Para Bolivia (APB)- Súmate, Manfred Reyes Villa, al inicio de la jornada electoral, tuvo un contacto con los medios desde Cochabamba y dijo que espera que la jornada de votación se desarrolle con tranquilidad.
“Yo creo que hay una gran responsabilidad de poder aceptar (los resultados). Esperando que todo se lleve de manera normal y no haya situaciones irregulares como para que los candidatos realmente acepten lo que corresponde, con la seriedad, con la responsabilidad”, sostuvo.
Manfred agregó que espera que no se permitan actos que sean “reñidos con la democracia”. En esta línea, dijo que está convencido que la mayoría de la población asistirá de forma tranquila a las urnas.
[Foto: UNITEL] / Manfred Reyes Villa tuvo un desayuno en Cochabamba
En su declaración, también dijo que en esta jornada electoral está “totalmente tranquilo”.
El candidato es actualmente alcalde de Cochabamba y, junto con otros siete candidatos, busca ser presidente del país.
Este domingo 17 de agosto están habilitados para votar más de 7,9 personas mayores de 18 años en el país y en lugares donde hay población boliviana.