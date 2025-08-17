Manfred dice que espera que la votación sea tranquila y que “no haya situaciones irregulares”

El candidato de APB- Súmate, Manfred Reyes Villa tuvo un contacto con los medios desde Cochabamba, donde dijo que espera que las elecciones se desarrollen de forma normal.

Fuente: Unitel

El candidato presidencial de Autonomía Para Bolivia (APB)- Súmate, Manfred Reyes Villa, al inicio de la jornada electoral, tuvo un contacto con los medios desde Cochabamba y dijo que espera que la jornada de votación se desarrolle con tranquilidad. "Yo creo que hay una gran responsabilidad de poder aceptar (los resultados). Esperando que todo se lleve de manera normal y no haya situaciones irregulares como para que los candidatos realmente acepten lo que corresponde, con la seriedad, con la responsabilidad", sostuvo.