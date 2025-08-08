Marco Rubio advirtió que designar como organización terrorista al cartel vinculado a Maduro permite a EEUU realizar operaciones militares

El secretario de Estado se refirió al Cartel de los Soles, acusado de operar bajo control del régimen venezolano y señalado por narcotráfico: “Vender drogas es un tipo de terrorismo que realizan, pero no es el único”

El hecho de que Estados Unidos clasifique al Cartel de los Soles como una organización terrorista no solo redefine el marco legal para combatir al narcotráfico, sino que habilita el uso de recursos militares y de inteligencia que hasta ahora estaban reservados para amenazas de seguridad nacional.

Así lo explicó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien aseguró en una entrevista con el programa The World Over de EWTN que esta designación permite a las autoridades estadounidenses emplear “otras herramientas del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea necesario, para atacar a estos grupos si surge la oportunidad”.

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que están cometiendo, y no es el único”, advirtió Marco Rubio al referirse al Cartel de los Soles y su relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La propuesta de Rubio de tratar al Cartel de los Soles como organización terrorista busca dotar a Estados Unidos de “autoridades legales para atacarlos de formas que no se pueden usar si solo son un grupo de criminales”. El secretario de Estado enfatizó que “ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”.

Al analizar el alcance de estos grupos, Rubio detalló que “no podemos seguir tratándolos como pandillas locales. Tienen armamento que en algunos casos parece el de terroristas, incluso de ejércitos. Controlan territorios en muchos casos”.

Rubio vinculó directamente al régimen de Maduro con estas estructuras.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores

“Es una empresa criminal, desde el régimen de Maduro en Venezuela —que no es un gobierno legítimo, no reconocemos al régimen de Maduro como legítimo— hasta los diferentes carteles que operan en México, y en medio. Los encuentras en Ecuador. Los encuentras en Guatemala”, dijo el secretario de Estado.

Rubio también alertó sobre la diversificación de las actividades delictivas de estos grupos.

“Además del narcotráfico, también están involucrados en la trata de personas. Contrabandean cualquier cosa”, dijo.

Según Rubio, “ha habido una cooperación incipiente entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado, lo que representa un peligro constante para Estados Unidos”.

Respecto a esta designación, Rubio reconoció: “No sé si ha cambiado su comportamiento todavía, pero su comportamiento tendrá que cambiar de una forma u otra”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Gobierno de Donald Trump aumentó a USD 50 millones la recompensa que lleve al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro. La recompensa anterior era de USD 25 millones.

En un video publicado en sus redes sociales, Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país».

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó.

En el video, Bondi detalló que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.