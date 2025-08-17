Más de 3.000 observadores internacionales acompañan las elecciones generales en Bolivia

Fuente: Unitel

Bolivia inició una nueva jornada electoral en la que cientos de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales. Organismos internacionales llegaron a Bolivia para observar el desarrollo de los comicios nacionales.

Este domingo, el vocal Gustavo Ávila informó que más tres mil observadores internacionales se encuentran en territorio boliviano para presenciar las elecciones generales.

“Es la elección más observada en la historia de Bolivia”, destacó el vocal.

Por su parte, la canciller boliviana Celinda Sosa informó que catorce misiones de observación extranjeras y cinco nacionales llegaron al país para acompañar los comicios generales.

Sin embargo, hasta las 10:30 no hubo un pronunciamiento o balance de la misión extranjera.

En Bolivia están llamadas a votar 7.567.207 personas mayores de 18 años para elegir al presidente, vicepresidente, y representantes al Legislativo para el periodo 2025-2030.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 y las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 16:00, para que después de eso se efectúe el recuento de los votos.