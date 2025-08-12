Más de Bs 2,3 millones se invierten en propaganda para promover a los candidatos en Facebook



Fuente: Bolivia Verifica

Redacción e investigación: Adriana Olivera/Edición: Patricia Cusicanqui

Más de 2,3 millones de bolivianos fueron invertidos en propaganda a través de Facebook para promover a los ocho candidatos en carrera electoral. Los pagos se hicieron desde cuentas oficiales y paralelas, con vínculos o afinidad con los presidenciables, revelando una intensa estrategia digital de proselitismo político de cara a las elecciones del domingo 17 de agosto.

Este monto contempla la suma de los avisos pagados en los últimos 90 días, pero la Biblioteca de Anuncios de Meta muestra un crecimiento sostenido en el gasto publicitario desde los primeros días de agosto, lo que significa que la cifra podría aumentar hasta la vigencia del silencio electoral e incluso después de este periodo porque los cobros que hace Meta se transparentan cuando culmina la campaña.

Mientras que la propaganda del bloque opositor (Libre, Unidad y Súmate) reporta movimiento desde hace tres meses, hace una semana comenzaron a aparecer las primeras pautas a favor de los candidatos Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo del Castillo (MAS), tanto desde sus cuentas personales como desde otras que impulsan sus candidaturas.

En el caso de Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo), se comenzó a generar movimiento desde julio.

¿Cuánto dinero fue destinado a promover a los ocho presidenciables?

La inversión más pequeña fue de Bs 100 y las más altas se acercan al millón de bolivianos. Así, en los casos de Pavel Aracena (ADN) y Rodrigo Paz (PDC) se reporta un gasto de Bs 100 y 200, respectivamente; en tanto que para promocionar a Jorge Quiroga (Libre) y Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) se destinaron Bs 976.137 y Bs 806.058, en el orden citado.

En el caso de Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), la campaña digital pagada sumó Bs 438.971, tanto desde su cuenta oficial como desde páginas afines. Bajo esta misma táctica se invirtieron Bs 58.774 en promover a Eduardo del Castillo, Bs 54.318 a Andrónico Rodríguez y 16.211 a Jhonny Fernández.

Toda esta información está detallada en la imagen principal que acompaña este reportaje. Como se puede ver, desde las cuentas oficiales se invirtieron Bs 1.664.357 y desde páginas paralelas, Bs 686.412, haciendo un total de Bs 2.350.796.

Cabe aclarar que ninguno de estos anuncios tiene relación con contenidos desinformantes, la mayoría son videos de corte proselitista.

¿A cuánto llegó la inversión desde las cuentas oficiales de los candidatos?

Como ya se dijo, el reporte de Meta arroja una inversión en más de 440 anuncios por un valor total de Bs 1.664.357, de acuerdo con el siguiente detalle:

Según los datos de Meta Bussiness en su Biblioteca de Anuncios, entre el 12 de mayo y 9 de agosto de 2025, es decir en un rango de 90 días, los candidatos que más dinero destinaron desde sus cuentas oficiales a la propaganda en Facebook fueron: Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.

Como se muestra en el cuadro de abajo, los tres candidatos aparecen en la primera hoja que exhibe Meta sobre la inversión en publicidad en Bolivia.

Luego figura Andrónico Rodríguez, quien se activó recién en los primeros días de agosto y se posicionó en el #18 de la lista.

Más atrás está Eduardo del Castillo y luego Jhonny Fernández, quien no presenta una actividad en su biblioteca, pero sí un registro de inversión. .

Pavel Aracena solo tiene un pago de Bs 100, pero a simple vista no se ve a qué se refiere la publicidad. «Este anuncio se puso en circulación sin el descargo de responsabilidad requerido», señala la alerta.

Bibliteca de anuncios de Pavel Aracena

Después de indagar al respecto, el video que se intentó difundir, era una propuesta sobre cómo traer dólares al país, algo que el candidato propuso en un programa de televisión. Meta no admitió el tráfico por «incumplir con las reglas sobre Anuncios sobre temas sociales, elecciones o política«.

En el caso de Rodrigo Paz Pereira no existe registro de gasto en publicidad dentro del rango de tiempo analizado por Bolivia Verifica.

Promoción desde otras cuentas

En la Biblioteca de Anuncios también se pudo detectar a otras páginas con afinidad política que pagaron para la difusión de contenidos que favorecen a los candidatos. El mayor monto de dinero salió de cuentas en patrocinio a Samuel Doria Medina, como se puede ver a continuación:

En este repaso encontramos al menos 10 páginas; en esta lista está José Luis Lupo Soluciones para Bolivia, postulante a la vicepresidencia por Alianza Unidad, quien comparte propaganda de su frente.

Lo mismo sucede desde la cuenta verificada del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, quien también se activó en los últimos días y difunde posts en favor de su alianza.

Entre las cuentas que no están en esta imagen, se ubicó el perfil de la esposa del presidenciable, Nidia Doria Medina, que también aparece en la lista de Meta con el registro de ≤Bs 100. En todo caso, todavía hay publicidad activa que no está contabilizada.

En el caso de Reyes Villa, se hallaron cuatro páginas que invierten en promover su candidatura.

Con respecto a la cuenta Manfred 360, se observó que este perfil que apoya al candidato de Súmate tiene como adminitrador a Daglin Camacho L. una de las personas que Bolivia Verifica detectó como parte del portal Bolivia News, página que publicitaba desinformación en contra de Quiroga y Doria Medina.

En apoyo a Jorge Quiroga solo se hallaron dos registros: uno de su vicepresidenciable Juan Pablo Velasco y otro a nombre de Oruro Libre, que reporta un gasto de Bs 199.

Para el candidato del MAS, Eduardo del Castillo, se encontraron cuentas con el nombre de su programa de Gobierno «Bolivia Primero» (ver 1 y 2). Desde esos sitios existen inversiones que le favorecen.

De igual manera, su acompañante de fórmula, Milán Berna, hizo un pago para compartir propaganda.

En lo que respecta a Andrónico Rodríguez, una de las cuentas que más contenidos pagados a su favor difunde es Defendamos Bolivia, que se encuentra con publicidad activada, por lo que se inversión podría ser mayor.

Para finalizar este recorrido, como se había mencionado, Rodrigo Paz no reporta pagos a Facebook por concepto de publicidad, pero sí se encontró una página a nombre de PDC Tarija que invirtió Bs 155 en apoyo a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. De igual manera, desde la cuento oficial de Edman Lara se hizo una inversión menor a Bs 100.

Por último, de manera general, los contenidos proselitistas están direccionados al público que se encuentra en el eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

¿Qué dice la norma sobre el control de la propaganda?

La Ley 026 de Régimen Electoral establece principios clave como la publicidad, transparencia, equidad de género, participación e igualdad de condiciones.

En su artículo 266 dispone que todas las organizaciones políticas o alianzas que realizan propaganda electoral deben, en un plazo de 60 días posteriores a los comicios, presentar ante el Órgano Electoral una declaración jurada detallada, con fuentes de financiamiento y gastos realizados.

Por su lado el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral establece que la propaganda solo puede difundirse en plazos específicos y se ha incluido el registro obligatorio de las cuentas oficiales en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) ante el Tribunal Electoral que inscribió la candidatura.